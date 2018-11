Dybala in Juventus-Cagliari: dopo 42 secondi il gol piÃ¹ veloce di tutti i tempi nella storia bianconera

Dybala in Juventus-Cagliari: dopo 42 secondi il gol più veloce di tutti i tempi nella storia bianconera. Ma ci sono voluti oltre due minuti per la convalida del Var: il gioiellino della Juve infila il Cagliari dopo soli 43 secondi e secondo Dazn è il gol più veloce di tutti i tempi nella storia della Juventus. Il Cagliari sta soiffrendo moltissimo la Juventus, la squadra di Maran è partita col piede sbagliato. Dalle 22,20 linea diretta con i tifosi rossoblù su Radio Sintony, chiamate allo 070666300 per intervenire in diretta.

Ultima modifica: 3 novembre 2018