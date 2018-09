Due sardi a X Factor, Luna Melis e Christian Toppeta fanno “volare” l’Isola su Sky. X factor 2018 made in Sardinia per la puntata di ierisera in onda su Sky. Sugli scudi prima di tutto lei, la bravissima Luna Melis: arriva da Uta studia musica da quando ha 8 anni e strega la giuria, ottenendo non a caso quattro sì dei giudici. Figlia d’arte con una voce straordinaria: il suo papĂ l’ha incoraggiata da sempre per farla diventare una vera artista, e ha fatto benissimo: infatti a X Factor è andata in scena la standing ovation per Luna, 16 anni ma con le idee ben chiare. Ha fatto un mashup di bang bang Ariana Grande e Dua Lipa che ha subito catturato il pubblico e i giudici di X Factor. Luna non è stata però l’unica sarda a partecipare: sul palco di X Factor è salito anche Cristian Toppeta che ha presentato l’inedito “Mondo loco” e ha lasciato il palco senza attendere il giudizio dei 4 Giudici, per poi battibeccare in maniera scherzosa con Fedez, non sono mancate le scene esilaranti. Guardate il VIDEO di Daniele Ugoni.

VIDEO. https://www.youtube.com/watch?v=FEUkx1sZzoY&feature=youtu.be

Ultima modifica: 14 settembre 2018