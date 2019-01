Freddo e gelo non danno tregua in Sardegna tanto che il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un nuovo Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse per le basse temperature. A partire dalle 19 di oggi, venerdì 11 e fino alle 10 di sabato 12 gennaio, sulla Sardegna si avranno ancora temperature minime diffusamente basse (inferiori a 2° in pianura). Dalla nottata e fino a domani mattina sono previste gelate diffuse.

Ultima modifica: 11 gennaio 2019