Due citofonate disperate, il giallo di Luca Congera: “Mi stanno ammazzando, aiutatemi”

Due citofonate disperate: “Mi stanno ammazzando, aiutatemi”. Era davvero Luca Congera l’uomo disperato che chiedeva aiuto? Il fascicolo per omicidio della Procura seguito dal pm Pili- questo è certo- è stato aperto grazie all’atto dell’avvocato Paola Pischedda, che tutela legalmente la madre dell’uomo scomparso a Quartu e le due sorelle Rita e Gabriella. Un mistero sul quale si aspettano novità domani, quando le telecamere di “Chi l’ha Visto?” potrebbero svelare altri particolari sulla vicenda.

Si indaga dunque per omicidio, ma la famiglia non esclude alcuna ipotesi. Potrebbe essere stato un incidente o anche un suicidio, non ci sono certezze e probabilmente non ce ne saranno sino a quando il corpo di Luca Congera non sarà ritrovato. Gli inquirenti dovranno innanzitutto stabilire se sia stato proprio lui a suonare a due campanelli di cui uno in via Barletta, la strada dove si trova anche la Questura, chiedendo aiuto.

Ultima modifica: 19 giugno 2018