Due cagnetti di Carbonia rischiano di essere portati via dall’accalappiacani: aiutiamoli!

Si cerca una sistemazione urgente per due cani di Carbonia che rischiano di essere portati via dall’accalappiacani e rinchiusi in un canile. A lanciare l’appello è Davide Vacca che scrive: “non avrei mai pensato di dover fare questo post ma purtroppo, con le lacrime agli occhi, mi ci trovo costretto mio malgrado. Queste due cagnoline sono Chicca (pelo lungo) e Lilly (pelo corto), due sorelline di due anni e mezzo, sterilizzate e microchippate, incrociate sicuramente con la razza del maremmano, arrivate piccolissime nei terreni della Carbosulcis. Sono state accudite sin da subito da me e da qualche altra anima buona, ma ieri purtroppo per motivi di “sicurezza aziendale” sono stati mandati due accalappiacani in compagnia della polizia municipale di Gonnesa per portarle al canile di Musei. Dopo essermi opposto fisicamente, mi son stati dati 10 GIORNI di tempo per trovare loro una sistemazione, altrimenti le cagnoline verranno portate in canile. Chiedo quindi a tutti, con il cuore in mano, di aiutarmi a trovare loro una casa, un terreno, uno stallo o un adozione, anche solo un pezzo di terra nel quale possano stare, anche se per poco tempo”.