Droga nascosta sotto un gommone e venduta in una casetta in legno a Pirri: in manette pusher 22enne

Aveva nascosto la droga sotto un gommone e la vendeva all’interno di una casupola in legno in via Sanna, a Pirri. A finire in manette un 22enne, Mirko Vargiu. Guai anche per due minorenni, denunciati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra volante della polizia, dopo aver notato che il 22enne passava un involucro a una persona a bordo di un’auto, hanno deciso di entrare in azione.

A poca distanza i poliziotti hanno visto altri due ragazzi, entrambi di 17 anni, che fungevano da vedetta con il compito di tenere sotto controllo la strada. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti, dentro il marsupio del 22enne, 27 euro in banconote di vario taglio. Sotto il gommone sono state trovate 12 bustine di hascisc per un peso di circa 14 grammi, 6 bustine contenenti infiorescenze di marijuana per un peso di 6 grammi e numerose bustine contenenti residui di stupefacenti.

