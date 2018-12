Droga, alcol e devianze giovanili: il professor Gessa incontra gli studenti cagliaritani

Presentato alla stampa lo scorso 25 ottobre, il progetto sardo Skillellé (in gergo cagliaritano “ragazzini”) ideatodall’Associazione Malik a favore dei minori che vivono nella Città Metropolitana di Cagliari, ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno della povertà educativa nella fascia dei giovani di età 11-17 anni.

Tra le prime attività messe in campo in questi mesi, ‘Skill4life’ è un’azione volta alla promozione della salute dei ragazzi che intende informare, confrontare e sollecitare sui temi attinenti il benessere, lo sviluppo adolescenziale e i fattori di rischio presenti nella realtà attuale. Dopo l’incontro di novembre con lo scrittore alpinista Enrico Camanni, e quello di dicembre con il Maestro giapponese Yuji Yahiro, sul valore della vita e la filosofia ‘Oki Do’, giovedì 20 dicembre, alle ore 11.30, nell’Aula Magna dell’Istituto Eleonora D’Arborea (via Carboni Boi 2, Cagliari), sarà il professore Gianluigi Gessa, neuropsichiatra e farmacologo cagliaritano di fama mondiale, a incontrare I ragazzi dell’Istituto Eleonora d’Arborea per un appuntamento incentrato sulla tematica delle dipendenze legali di scottante attualità come l’uso dei social network e l’alcol.

Ad essere coinvolte sui temi attinenti lo sviluppo adolescenziale e i fattori di rischio presenti nella realtà attuale – come testimoniano i recenti casi di cronaca -, saranno anche le famiglie sensibilizzate sui fattori di protezione possibili, in modo da favorire la conoscenza ma anche la fruizione dell’offerta dei servizi socio sanitari presenti sul territorio. Nel caso specifico dell’azione ‘Skill4life’, l’obiettivo è quello di favorire la consapevolezza della pericolosità delle sostanze stupefacenti, promuovendo stili di vita sani, comportamenti corretti coi partner, supportando i minori nel superamento di stereotipi, aiutando la crescita autonoma e avviando i ragazzi alla pratica sportiva.

IL PROGETTO

Skillellé è rivolto in maniera diretta a circa 1000 adolescenti che risiedono o gravitano nella Città metropolitana di Cagliari, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, fragili per condizione sociale e/o economica, e a rischio esclusione (ovvero già espulsi dal percorso scolastico o che presentano forti rischi di dispersione). Beneficiari indiretti sono le famiglie degli adolescenti, gli operatori della scuola e della giustizia minorile, gli abitanti dei quartieri di Is Mirrionis e San Michele. Il progetto mira a superare il modello classico di intervento a sostegno delle famiglie e degli adolescenti in situazioni di particolare fragilità, cercando invece di valorizzare il potenziale sociale e spaziale che il territorio è in grado di liberare. Adolescenti e famiglie non si pongono più come soggetti passivi, semplici beneficiari di contributi, ma diventano attivatori di processi e co-produttori di progetti. Nel modello Skillellé, il Terzo settore – insieme a famiglie, istituzioni, imprese – si pone quale tassello fondamentale per lo sviluppo di un nuovo paradigma di Welfare in grado di riconoscere e ampliare le capacità dei cittadini e di ri-generare le comunità.

GLI OBIETTIVI

Il progetto ha come obiettivo generale il supporto ad alcuni soggetti pubblici partner dell’iniziativa (Comune di Cagliari, Liceo Statale Eleonora D’Arborea, Liceo Classico e Scientifico Euclide, Centro di Giustizia Minorile per la Sardegna) nella costruzione di una rete stabile di presidi civici, in cui costruire un’alleanza pedagogica tra famiglie, scuola, istituzioni e adolescenti finalizzata allo sviluppo armonico dei minori e al benessere della comunità. In questi luoghi, infatti, attraverso la combinazione di attività scolastiche, attività extra-scolastiche e tempo libero, dovranno essere sperimentate soluzioni innovative e integrate, volte a prevenire e a contrastare la povertà educativa e la vulnerabilità sociale, mettendo al centro dell’interesse pubblico il diritto degli adolescenti a progettare attivamente i propri percorsi di vita.

