Dramma a Palau, un uomo di 55 anni, è precipitato ieri sera da una scogliera a Ponte Vecchio. L’uomo, Martino Fiori, è morto subito dopo l’arrivo dei soccorso in ambulanza. Non è chiaro ancora come sia accaduto il tragico incidente, forse sporgendosi avrebbe perso l’equilibrio, cadendo da circa 20 metri, secondo quanto riporta oggi La Nuova Sardegna. Indagini in corso.

Ultima modifica: 2 giugno 2018