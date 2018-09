Dramma in Sardegna: un 14enne accoltella il convivente della mamma per difenderlo dalle percosse. Non sopportava più le botte date alla mamma, il ragazzino che è intervenuto per fermare un nuovo caso di violenza sulle donne nell’isola. L’uomo aveva cercato di colpire anche lui. La vicenda è avvenuta a Sassari in via Napoli: il 14enne ha afferrato un coltello dalla cucina e ha reagito, accoltellando alla pancia l’uomo che è finito a terra in una pozza di sangue. Ora è in ospedale, ma non corre pericolo di vita. Sulò posto sono intervenuti i medici del 118 e la Polizia, il ragazzino è stato al momento portato al Centro di prima accoglienza su disposizione della Procura per i minori.

