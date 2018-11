Morto per overdose, dramma della droga questa mattina all’alba a Cagliari. E’ stata una pattuglia dei carabinieri a trovare un uomo in stato confusionale aggirarsi attorno alle 5:30 nei vicoli di Sant’Anvendrace. E’ stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118 che per mezz’ora hanno tentato di rianimarlo. Inutili i tentativi di tranquillizzare l’uomo da parte delle forze dell’ordine e dell’equipe del 118¬†che ha tentato il tutto per tutto per salvarlo.

Ultima modifica: 30 novembre 2018