Dramma a Porto Torres, scoppia incendio in casa: muore 25enne, intossicata la madre

Dramma nella notte a Porto Torres, un ragazzo di 25 anni è morto intossicato dal fumo nell’incendio che è scoppiato nella sua abitazione, in una palazzina all’ultimo piano di via Piemonte. Per Gaviniccio Cau, non ‘è stato nulla da fare, la madre Anna Bono è stata invece ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Sassari. Anche il cane di famiglia è morto. Sul posto sono intervenuti alle 4 del mattino i vigili del fuoco e i carabinieri. Si indaga per capire quali siano le cause che abbiano fatto sviluppare il rogo.

(foto vigili del fuoco)

Ultima modifica: 2 dicembre 2018