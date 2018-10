Dramma a Iglesias, muore in ospedale un bimbo di un anno: era gravissimo dalla notte, poi il decesso dopo le prime cure al Cto. Il piccolo aveva soli 14 mesi, la Procura cagliaritana ha aperto un’inchiesta sull’accaduto sequestrando la salma. Le cause della morte ancora non sono state rese note. Il bimbo era arrivato in condizioni critiche, con vomiti e diarrea. Domani sarĂ effettuata l’autopsia.

