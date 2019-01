Dora, piccola meticcia di tre anni, Ã¨ scomparsa da Sestu: l’sos disperato dei padroni

Si chiama Dora, è una meticcia di 3 anni, taglia piccola. E’ scomparsa la notte del 31 Dicembre a Sestu, si dev’essere spaventata per via dei botti ed è riuscita a scavalcare un cancello che prima d’ora non è mai riuscita a scavalcare.. “Siamo molto preoccupati anche perchè non è abituata a stare fuori da sola.. Per favore aiutate a diffondere la notizia.

Questi sono i numeri di riferimento 3480152663 / 3488152040

Oppure potete segnalarlo alle pagine Facebook di Martina Tedde o Michele Piga”.

Ultima modifica: 2 gennaio 2019