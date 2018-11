Donazioni e trapianti, il servizio per i donatori post mortem: importante assemblea a Sarroch

Venerdì 16 novembre 2018 ore 18 presso la sala Coroneo della Biblioteca di Sarroch si terrà un assemblea pubblica per promuovere la donazione di organi e i trapianti. L’assemblea è promossa dall’Amministrazione Comunale di Sarroch e la Prometeo Aitf Odv con la collaborazione di Visit Sarroch, col Centro Regionale Trapianti, l Ospedale Brotzu di Cagliari. Saranno presenti operatori sanitari che si occupano di Donazione e Trapianti d organi , Amministratori comunali per illustrare il servizio di registrazione dei potenziali donatori ” post mortem” presso l’anagrafe comunale , con la carta d’identità. Sarà presente una delegazione di trapiantati della Prometeo Aitf Onlus , come testimonial dei trapiantati di organi che consegnerà materiali informativi ai cittadini.

