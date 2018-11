Domusnovas in lacrime, tutto il paese piange Andrea Mascia: “Ci mancherai tantissimo”

di Paolo Rapeanu

La notizia è arrivata nella tarda sera di ieri, gettando un intero paese nella tristezza. Andrea Mascia, 30 anni, non c’è più. È lui la vittima dell’incidente stradale avvenuto sulla Sp 86 a Iglesias. L’auto che stava guidando è uscita fuori strada – sembra a causa del terreno reso scivoloso dalla pioggia – e per lui non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. Un ragazzo sempre sorridente e amante della vita, Andrea Mascia. I suoi tanti amici hanno già lasciato messaggi di cordoglio e incredulità su Facebook.

“Amava sorridere, nulla riusciva a renderlo triste. Faceva l’operaio”, questo il ricordo di uno dei suoi amici, Andrea Piras. Molte le foto presenti sulla pagina personale Fb del 30enne, in nessuna manca il sorriso, purtroppo cancellato per sempre in una maledetta sera di fine novembre.

Ultima modifica: 27 novembre 2018