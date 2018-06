Trovato in possesso di hashish e arrestato. Stamattina alle 8:30 a Domusnovas, in seguito di un servizio di prevenzione contro lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato Sandro Pau, 53enne, disoccupato, trovato in possesso di 25 grammi hashish. L’uomo ha anche opposto resistenza all’atto della perquisizione per cui è stato immobilizzato.

Ultima modifica: 13 giugno 2018