Domani su Rai 3 “Nel Mondo Grande e Terribile”, il film su Gramsci

Domani 29 dicembre, alle ore 15 Rai 3 Sardegna trasmetterà il film prodotto da Terra de Punt “Nel Mondo Grande e Terribile”.

“E’ per noi un grande onore e orgoglio, soprattutto perché i sardi avranno la possibilità di vedere un film che racconta Antonio Gramsci, un grande pensatore e un grande uomo, Nino, un grande sardo”, scrive Tore Cubeddu, “per questo ringraziamo tutte le persone, i professionisti, le maestranze e gli attori che hanno lavorato al progetto, in particolare il protagonista Corrado Giannetti, che ci ha regalato una indimenticabile interpretazione, gli autori Laura Perini, Maria Grazia Perria, Daniele Maggioni e le Istituzioni che ci hanno supportato, la RAS – Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Cultura, Nevina Satta e la Sardegna Film Commission, il Comune di Cagliari con il Bando Filming Cagliari, l’Istituto Gramsci della Sardegna, la Cineteca Sarda-Società Umanitaria e Antonello Zanda, la Associazione Casa Natale Antonio Gramsci di Ales, la Casa Museo di Antonio Gramsci di Ghilarza, Sardegna Teatro, Ejatv. Ringraziamo infine la Sede regionale RAI della Sardegna e in particolare il direttore Giovanni Maria Dettori per aver sostenuto il nostro film”.

Ultima modifica: 28 dicembre 2018