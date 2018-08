Dolianova, la conta dei danni dei nubifragi: decretato lo stato di calamitÃ  naturale

La Giunta di Dolianova ha appena deliberato lo Stato di calamità naturale per i danni causati dagli eventi meteorici sul territorio e alle aziende .

“Chiediamo alla Regione Sardegna di fornirci risorse finanziarie per fronteggiare le tante emergenze- spiega il sindaco Ivan Piras- l’ufficio tecnico sta elaborando tutte le vostre segnalazioni riportate su questa pagina nei giorni scorsi. Procediamo per priorità. Garantiremo la sicurezza dei cittadini che abitano in agro e tutti gli Agricoltori/Allevatori verranno messi in condizioni di poter fruire delle aziende e dei terreni”.

Ultima modifica: 27 agosto 2018