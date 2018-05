Dolianova, gli U13 del Vega Volley alle finali nazionali: “Aiutateci per la trasferta”

Il 1 maggio, per la prima volta, si sono aggiudicati il titolo regionale Under 13 maschile 3×3 di pallavolo, e ora i piccoli campioni della Vega Volley Dolianova sognano di volare alle finali nazionali, che si svolgeranno dal 25 al 27 maggio a Cosenza. Ma si sa, nello sport sardo i fondi non abbondano, e così la società ha lanciato una raccolta per finanziare le spese di viaggio e tutta la trasferta dei campioncini.

“Aiutateci a far passare a questi ragazzi dei giorni bellissimi con un’esperienza che non dimenticheranno mai”, scrive l’allenatore Alessandro Maxia per promuovere la pagina di crowdfunding creata su Facebook, ‘VegaVolley U13M #RoadToCosenza’. Perché per la squadra di Dolianova si tratta di un’opportunità davvero unica e inaspettata. “Dopo aver battuto nelle finali regionali due super squadre come San Vero Milis e i campioni uscenti della Quadrifoglio Porto Torres, a Cosenza avremo la possibilità di incontrare società storiche come Trento, Modena e Civitanova”, spiega coach Maxia.

Obiettivo: raggiungere la cifra di 3000 mila euro per poter far partire 5 ragazzi (si gioca 3 contro 3). “Al momento siamo a quota 480 euro, ma contiamo sull’aiuto dei nostri simpatizzanti per poter sostenere le spese di viaggio, soggiorno e altri costi, come l’acquisto di maglie extra e di rappresentanza”. Maxia precisa che tutti i fondi saranno destinati ai ragazzi, mentre sia lui che il dirigente accompagnatore autofinanzieranno le proprie spese.

Ecco il link per effettuare le donazioni: https://www.facebook.com/donate/1056077604544656/10216266820612558/

