Dolce disastro in Germania: silos trabocca e un fiume di cioccolata calda invade la strada

Per un problema tecnico un silos contenente della cioccolata calda è traboccata e diverse tonnellate di prodotto sono finiti in strada. È successo in Germania nel villaggio di Werl, a un’ora da Dortmund. Le

tonnellate di cioccolato liquido hanno costretto gli addetti alla sicurezza stradale alla chiusura della circolazione per oltre 3 ore. Il cioccolato si è solidificato sull’asfalto: ci è voluta un’ingente quantità di acqua calda, 23 operai con pale e bruciatore per ripulire del tutto la strada. “Il cacao freddo è peggio della neve”, ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco della Werl ai media locali. ” Ancora da accertare le cause dell’incidente che potrebbe essere stato provocato da un errore umano. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, una scena insolita con una vera e propria pioggia di cioccolata sotto gli occhi di addetti, cittadini e operai.

Ultima modifica: 13 dicembre 2018