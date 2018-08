Dj set all’aperto, Comune punisce noto locale di Cagliari: niente tavolini per un mese

Dj set e musica all’aperto. Il comune di Cagliari punisce un locale di piazza Garibaldi che non potrà posizionare i tavolini all’aperto per un mese. Nel nome dell’annunciato giro di vite contro l’inquinamento acustico in centro storico.

La decisione è di oggi. Ma è maturata dopo la relazione della polizia municipale del 9 agosto scorso. Quando gli agenti hanno notato sull’uscio del locale House Cafè, in piazza Garibaldi, “attività musicale di dj set, con posizionamento rivolto verso la piazza e quindi all’esterno del locale stesso”. Secondo la relazione della municipale la musica “era percettibilmente alta e si diffondeva all’esterno del locale con diffusione verso la piazza”.

Il tutto in contrasto col regolamento del Comune che in caso di “spettacoli o intrattenimenti non autorizzati o comunque attività differenti da quelle per cui la concessione è stata rilasciata”, applicata la sanzione della sospensione della concessione di suolo pubblico per 30 giorni, durante i quali andranno rimossi ombrelloni, sedie e tavolini.

Secondo le carte la sanzione scatterà dal 15 settembre e si concluderà il 14 ottobre prossimo compreso.

Ultima modifica: 31 agosto 2018