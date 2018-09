Disservizi al Cpi di Cagliari, in tilt il server nazionale dellâ€™Anpa

E’ stato un nuovo blocco al sistema informativo nazionale a causare i rallentamenti e i disagi che si sono verificati ieri al Centro per l’Impiego di Cagliari a Sant’Elia. Lo scorso 24 agosto e ancora prima a giugno, il server dell’Anpal (Agenzia nazionale per le Politiche attive per il Lavoro) ha subito un grave guasto e i tecnici sono ancora al lavoro per ripristinare le funzionalità interrotte in tutte le regioni d’Italia.

Pertanto le operazioni che prevedono l’utilizzo del sistema informativo nazionale hanno subito rallentamenti e blocchi che però nella giornata di oggi si sono risolti.

