Discariche a Cagliari, Zedda: “Abbandono di rifiuti in modo organizzato. Anche inquinanti”

“Abbandono di rifiuti in modo organizzato”. Così il primo cittadino Massimo Zedda ha giustificato le discariche che in questi giorni, complice l‘avanzare del porta a porta e la progressiva scomparsa dei cassonetti, spuntano in città. Il sindaco rispondendo ad un’interrogazione dei consiglieri Schirru e Balletto, Fi, su una discarica in piazza dei Carrubi, ha parlato di “furgoni che scaricano rifiuti. Un’attività gestita in modo organizzato. Ci sono purtroppo zone sensibili non sorvegliate in questi giorni a causa dell’allerta meteo che fa richiesto uno sforzo maggiore alle pattuglie. “Abbiamo trovato anche abbandoni da inquinamento ambientale”, ha dichiarato Zedda, “e presentato segnalazioni alla Procura delle Repubblica”.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018