Disavventura per due cercatori di funghi a Castiadas: ore di paura, ritrovati dai vigili del fuoco. La sala operativa 115, ricevuta la chiamata, ha inviato sul posto una squadra VVF di pronto intervento dal Distaccamento VVF di San Vito, e l’Auto Furgone UCL dal Comando Provinciale di Cagliari.

Poi intorno alle 17:30 le ricerche sono continuate per trovare un uomo e una donna che mentre cercavano funghi hanno perso l’orientamento causa il calare improvviso di una fitta nebbia.

La sala operativa 115, ricevuta la chiamata, ha inviato sul posto una squadra VVF di pronto intervento dal Distaccamento VVF di Iglesias, e l’Auto Furgone UCL (Unita di Crisi Locale) con gli specializzati TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e il ROS (Responsabile delle Operazione di Soccorso), Che giunti sul posto hanno provveduto ad avviare le ricerche che dopo poco tempo hanno dato esito positivo.

Hanno collaborato al buon fine delle ricerche i Carabinieri, Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna e il corpo Barracelli.

I due sono risultati in buono stato di salute.

