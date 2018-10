La furia dell’acqua ha travolto tutto: infissi in legno, sedie, tavoli, ombrelloni, il calcio balilla. Il chiosco Jonh a Torregrande, in Sardegna, √® stato travolto dalla furia dell’acqua, con raffiche di vento oltre i cento chilometri orari. Disperata la figlia del titolare, Giorgia Manca: “Ci sono danni per almeno quindicimila euro, √® la seconda volta che capita nel giro di poco tempo”, racconta la donna, contattata da Cagliari Online. La 30enne, “lavoro qui da sempre, l’attivit√† l’ha aperta mio pap√† quarant’anni fa”, ha gi√† fatto una prima conta dei danni.

Nel video tutta la disperazione, mentre si aggira tra la sua attività commerciale letteralmente devastata dal maltempo.

Ultima modifica: 29 ottobre 2018