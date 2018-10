Disabile disperso nelle campagne di S.NicolÃ² d’Arcidano: salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco soccorrono un anziano disabile a San Nicolò d’Arcidano.

I vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Oristano sono intervenuti intorno alle 20 per la ricerca di una persona disabile nelle campagne del comune di San Nicolò d’Arcidano.

La Sala Operativa del 115, ricevuta la chiamata da parte di un parente, ha prontamente avviato la procedura operativa del caso, inviando sul posto un AF/UCL (Unità di Crisi Locale) per il coordinamento delle Squadre di pronto intervento inviate sullo scenario, altri enti e volontari.

I Vigili, lavorando con tecniche specialistiche TAS (Topografia applicata al Soccorso), hanno avviato le ricerche secondo le notizie raccolte dai parenti e l’intervento si è concluso positivamente con il ritrovamento del malcapitato in un terreno nelle campagne. L’uomo, 85 anni, ha avuto un problema con il suo mezzo di trasporto finendo in un campo con vegetazione alta che l’ha nascosto, e non avendo il cellulare con sè non è riuscito a dare i soccorsi.

Era provato ma in buono stato di salute e una volta soccorso è stato affidato ai volontari del 118.

Sul posto anche i Carabinieri.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018