Dimissioni di Andrea Mura, Cagliari torna al voto il 20 gennaio

Niente election day. Per il seggio abbandonato da Mura alla Camera dei Deputati Cagliari al voto il 20 gennaio. Il Consiglio dei Ministri, dopo le dimissioni del deputato M5Stelle, Andrea Mura (in seguito alle polemiche legate all’assenteismo del deputato) ha deliberato, su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Matteo Salvini, l’indizione dei comizi elettorali per le elezioni suppletive, nello stesso collegio, per domenica 20 gennaio 2019. Si voterà anche a Monserrato, Quartu, Quartucciu, Maracalagonis, Sinnai e Villasimius.

I cagliaritano torneranno al voto alla fine di febbraio per le regionali.

en.ne.

Ultima modifica: 21 novembre 2018