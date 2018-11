Dimagrire, restare giovani con gli antiossidanti: tutte le regole della dieta per restare davvero in forma

Dimagrire, restare giovani con gli antiossidanti

A cura di Raffaella Aschieri (DietistaMenutrix)

Restare giovani più a lungo possibile è l’imperativo di quest’epoca. Attivita’ fisica, interventi chirurgici, trattamenti estetici sono nei pensieri di tutti e quasi tutti cercano la giovinezza eterna attraverso almeno uno di questi rimedi naturali e non. Quando penso al culto dell’immagine del nostro tempo mi viene in mente sempre il famoso romanzo di Oscar Wilde ” il ritratto di Dorian Gray” che, compiendo una trasposizione al tema della alimentazione e degli stili di vita corretti, da l’idea di come è messa la società di oggi: esternamente curata, più giovane, forse più bella ma sempre più malata internamente. Infatti la vera giovinezza si compie in modo effettivo e sin dalla nascita solo attraverso l’alimentazione.

Ciò che accomuna il processo di invecchiamento e le malattie che ne derivano è il danno ossidativo. A una carenza di nutrienti antiossidanti sono associate molte delle patologie di questo secolo: I tumori, Alzheimer, malattie cardiovascolari, cataratta diabete ipertensione infertilità morbillo malattie mentali, infezioni delle vie respiratorie, artrite reumatoide. Una dieta ricca di antiossidanti garantisce la giovinezza. Ma cosa sono gli antiossidanti? L’ossigeno costituisce la base della vita di animali e vegetali, è il nostro nutriente più importante. Senza ossigeno non potremo ricavare dagli alimenti l energia che guida tutti i processi del nostro organismo. L’ossigeno però è chimicamente reattivo e altamente pericoloso: nelle reazioni biochimiche può diventare instabile ed “ossidare” le molecole vicine con un conseguente danno cellulare che rischia di provocare malattie come quelle sopra citate e in generale l’invecchiamento.