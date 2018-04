Dimagrire mangiando riso, ecco la dieta ideale e le ricette perfette

Il riso nella dieta

a cura di Raffaella Aschieri (@dietistamenutrix)

In tanti sanno che il riso ha molteplici proprietà benefiche e dietetiche, ma ancora in pochi sanno che la Sardegna produce una altissima qualità di riso esportata in tutto il mondo. Il riso sardo viene prodotto fra Cagliari e Oristano in una area abbastanza ristretta e ci sono aziende che hanno cento anni di storia come produzione, un esempio il riso della famiglia Stara più noto come RisOristano. Ma nonostante queste eccellenze locali il riso, secondo gli ultimi dati, si mangia ancora troppo poco. Gli ultimi dati disponibili parlano di 4 chilogrammi a persona in un anno. Il riso è un cereale abbastanza digeribile, regola la flora intestinale ed è consigliatissimo quando si soffre di disturbi gastrointestinali. Contiene una bassa quantità di sodio, quindi è perfetto per chi soffre di ipertensione ma anche per chi combatte per eliminare la famosa cellulite e la ritenzione idrica. Per non parlare del glutine che lo rende perfetto anche per i celiaci. Le varietà di riso sono infinite e ad ogni varietà corrispondono proprietà nutrizionali diverse. Per questo il riso è un alimento perfetto per la dieta, è ad alta digeribilità, da un senso di sazietà non indifferente e non fa prendere peso. Si presta a molteplici condimenti e specialmente ora prima dell’estate, una dieta a base di riso, può rivelarsi molto utile per perdere qualche chilo di troppo e acquistare la giusta forma. Il menu esposto è stato pensato per persone di sesso femminile sane, di corporatura media con una attività fisica nella media.

LA DIETA DEL RISO GIORNO PER GIORNO