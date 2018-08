Dimagrire con la dieta nuragica: orzo, cozze, ostriche, miele, gustosamente light

Dimagrire con la Dieta Nuragica

a cura di Raffaella Aschieri (dietistaMenutrix)

Una dieta a base d’orzo, cozze, ostriche, cicoria, porro , cicerchie, il pisello,le lenticchie, cardo (cugunzula), ma anche avena, orzo, grano ( trigu cottu), funghi (antunna), miele selvatico, lattuga, carni arrosto di agnello e maialetto, lumache, lepre, La polenta era sicuramente un alimento nuragico, preparata con granaglie e legumi, e tutt’ora se ne conservano i nomi e ricette rispettose di quelle elementari tecniche di preparazione…e il vino” In un articolo del mese scorso ho parlato della dieta paleolitica e della passione di milioni di persone nel mondo di poter alimentarsi in modo minimale seguendo un regime si proteico ma molto antico, appunto primitivo, con risultati spesso positivi nella riceerca del pesoforma e del benessere. Ma, ancora troppo pochi, sanno nel mondo che è possibile mangiare in modo molto vario e sano seguendo la “Dieta Nuragica”. Il nome è una mia invenzione, ma esistono studi e ricerche che mi hanno ispirato a tal punto da poter parlare di Dieta Nuragica. Occorre, per poterla eseguire, uno specialista Medico o Nutrizionista che conosca profndamente il territorio e sappia combinare, la grande varietà di alimenti antichi per predisporre il menu’ dimagrante ideale. L autore principale che ha ispirato la mia idea di Dieta Nuragica è Giovanni fancello Esperto e docente di storia della gastronomia sarda che nei sui Taccuini Storici racconta: “La presenza umana, in terra di Sardegna,ha lasciato tracce fin dal Paleolitico.

Allora in Sardegna si cacciava, si pescava e si raccoglievano prodotti spontanei come vegetali e molluschi. Fin dalla prima metà del Pleistocene è documentata la presenza di una piccola antilope, una piccola scimmia, un maiale ed un tipo di roditore chiamato “Prolagus sardus”, un animale che era tra il topo e il coniglio. Questo roditore costituì per lungo tempo l’elemento base dell’alimentazione del primo uomo sardo. Nel Neolitico l’uomo compie i primi passi per la domesticazione delle specie vegetali e animali. In alcuni ritrovamenti dell’epoca sono stati recuperati resti di animali allevati come pecore, capre e suini. Nei siti funerari della cultura di Bonu Ighinu sono stati rinvenuti resti umani di una popolazione abituata a un’alimentazione varia, forse a base di cibi “cucinati”. Non sono giunte fino a noi ricette dettagliate, ma ci aiutano anche i ritrovamenti archeologici come grano,orzo, cozze, ostriche, ossa e avanzi di carne di pecora, lumache, lepre, coniglio e maiale. Con l’affermarsi della civiltà nuragica (1800-238 a.C.) si ha prova che si erano fatti grandi passi sulla via dell’incivilimento con una serie di operazioni finalizzate alla preparazione del cibo. I nuragici non erano un popolo stanziale, ma vivevano in continuo scambio con altre civiltà del Mediterraneo come Egitto, Creta, Cipro, Etruschi e Fenici, per scambiare prodotti quale l’ossidiana, al tempo di inestimabile valore, ma anche pesce conservato sotto sale. L’uomo del tempo, per alimentarsi, compiva già attenti gesti come salare, arrostire e affumicare. Dell’epoca sono diversi strumenti utili allo scopo e pertanto ci consentono di dire che già esisteva la “cucina nuragica”. Sono stati ritrovati forni per cuocere, macine per la realizzare olio, ciotole, pestelli, fusaiole, vasconi rettangolari destinati alla panificazione e per trasformare la produzione cerealicola e per praticare una enologia seppur primitiva. In cucina cucinavano semplicemente e le loro tecniche di cottura erano sicuramente semplici, come arrostire, lessare, ma anche affumicare, salare e varie forme di fermentazione che serviva per realizzare formaggio, ma anche vino e aceto. Precisa era la conoscenza di una panificazione evoluta, ancora molto simile a quella tutt’ora praticata nell’isola.

Si pensi a su civraxiu, pane poddine, su tundu, sa fresa e sas cotzulas e a molti pani cerimoniali marchiati con sas pintaderas. Tecniche di panificazione simili anche ad altri popoli del Mediterraneo. Quindi una alimentazione piuttosto raffinata: pani azzimi e lievitati (pane purile e cun madrighe) e anche dolci (cotzula de gerdas e pade de saba) , carni arrosto di agnello e maialetto (de anzone e de porcheddu), sanguinacci (di pecora, agnello, capretto e maiale), caglio e cagliate (merca, giagada, casu axedu). Importante la raccolta del miele selvatico, che era un’attività rischiosa quanto la caccia e pertanto riservata agli uomini. Con il miele raccolto si preparavano pietanze dolci o si mangiava al naturale, come integratore alimentare. Ancora i pastori della Barbagia e della Gallura consumano un piatto semplice (latuca e mele – lattuga e miele), come ad integrare una alimentazione di un popolo carnivoro. Una tecnica di cottura della carne , collocabile nel periodo ed anche precedente, potrebbe essere della cottura sotto terra (cotta a carrardzu ) del primo capo catturato preparavano il loro desinare che mettevano al riparo dai carnivori per poi continuare a dedicarsi alla caccia di altri animali. Sempre di origini antiche è l’uso di mangiare cuore e fegato crudi dei cinghiali appena sventrati. Altro sistema di cottura risalente alla più remota dei popoli cacciato è la cottura degli intestini dei cinghiali arrostiti sulla brace ad una certa altezza dal fuoco mediante due lunghi bastoni, uno per mano, avvolgendoli e svolgendoli secondo una particolare arte (sambene a fiacca). Tra le erbe spontanee consumate in Sardegna nel periodo vi erano, tra le altre, la cicoria , il porro , le cicerchie, il pisello, le lenticchie, cardo (cugunzula), ma anche avena, orzo, grano ( trigu cottu), funghi (antunna). La polenta era sicuramente un alimento nuragico, preparata con granaglie e legumi, e tutt’ora se ne conservano i nomi e ricette rispettose di quelle elementari tecniche di preparazione: Ambulau, Oglia, Lusarza, Farre, Succu de faa, Pisci a collettu e altre ancora, documentate da autori latini in epoca successiva. Intorno all’ VIII secolo a.C. nell’isola giungono i Fenici e alcuni studiosi ipotizzano che quando sono entrati in contatto con quel popolo lo hanno riconosciuto come un parente stretto, con il quale convivere pacificamente. I Fenici hanno trasmesso all’Occidente le tecniche espresse dall’Oriente e seppur non documentate, sono loro alcune tradizioni culinarie