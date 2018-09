Dimagrire, con la dieta del potassio: tutti i segreti per battere la cellulite e la ritenzione idrica

IL POTASSIO NELLA DIETA

Contrasta ritenzione idrica e cellulite a cura di Raffaella Aschieri (Dietista Menutrix)

Il Potassio (K) è un minerale che permette ai nutrienti di entrare nelle cellule e ai prodotti di scarto di uscirne. Mantiene sani i nervi e i muscoli, regola il bilancio idrico dell’organismo, rilascia i muscoli, facilita la secrezione di insulina che regola la glicemia per produrre energia, partecipa al metabolismo, mantiene la funzione cardiaca, stimola i movimenti intestinali per un’adeguata eliminazione delle scorie. Segni di carenza Tachicardia, debolezza muscolare, formicolio, irritabilità , nausea, vomito, diarrea, gonfiore addominale, cellulite, pressione bassa dovuta a uno squilibrio del rapporto sodio-potassio, confusione, apatia mentale. Migliori fonti alimentari In generale I legumi, LA frutta e verdura fra cui Crescione, indivia, cavolo, sedano, prezzemolo, zucchine, ravanelli, melone cavolfiore, funghi, zucca, melassa, banana. Qualche chilo di troppo, ritenzione idrica, cali di energia tipici nei cambi di stagione.

Fra i migliori alleati in una dieta per risolvere questi problemi c’è il potassio. Sono veramente tanti i benefici di questo minerale definito anche minerale del buon umore proprio per come nutre il sistema nervoso. Ideale anche contro gli inestetismi della cellulite ha un effetto drenante. Contro cellulite, gonfiori e ritenzione idrica bastano due grammi di potassio per due di sodio. Sembra facile calcolare la dose giusta ma in realtĂ non è cosi perchĂ© in troppi ancora abusano del sodio (usando porzioni di sale da cucina sempre troppo elevate). Quando fra sodio e potassio c’è il giusto equilibrio quest’ultimo può facilmente aiutare l organismo a liberarsi dei liquidi in eccesso e contrastare la cellulite.

Come sempre scrivo in questa rubrica, evitate di procedere in autonomia e fatevi seguire da un nutrizionista preparato che vi fornisca un piano alimentare su misura per avere, fra gli altri, i giusti apporti di sodio e potassio, migliorando cosi la qualitĂ della vostra vita. Per farvi una idea di come può essere strutturato un menĂą ricco di potassio che possa essere anche di supporto a eventuali trattamenti estetici per ridurre pannicoli adiposi, liberarsi della ritenzione idrica e perdere qualche chilo vi propongo questo schema di cinque giorni: mediamente circa 1550 kcal giornaliere, porzioni medie per ogni piatto. QuantitĂ d’olio giornaliera 20 G di olio d’oliva extra vergine. PRIMO GIORNO COLAZIONE LATTE P.S.ORZO C.FLAKES INT. 200 kcal 10,20 P 33,45 G 3,75 L 25 g FROLLINI YOGURT E FRUTTA 116 kcal 2,00 P 17,75 G 4,55 L PRANZO PASSATO DI LEGUMI 368 kcal 23,01 P 44,07 G 12,35 L ASPARAGI OLIO E PARMIGIANO 146 kcal 9,10 P 4,29 G 10,40 L ACQUA NATURALE MACEDONIA TRICOLORE 149 kcal 3,75 P 32,25 G 1,50 L CENA POLLO ALLA CACCIATORA 334 kcal 33,92 P 14,40 G 16,00 L INSALATA DI MAIS 129 kcal 3,06 P 17,55 G 5,67 L ACQUA NATURALE 200 g MELONE 66 kcal 1,60 P 14,80 G 0,40 L SECONDO GIORNO COLAZIONE LATTE P.S.ORZO C.FLAKES INT. 333 kcal 17,00 P 55,75 G 6,25 L 20 g BISCOTTI INTEGRALI 85 kcal 1,56 P 14,16 G 2,86 L PRANZO MACCHERONI POMOD.E RICOTTA 400 kcal 14,40 P 66,40 G 10,40 L PISELLI NOVELLI CON CAROTE 168 kcal 8,64 P 18,84 G 6,96 L ACQUA GASSATA 170 g KIWI 75 kcal 2,04 P 15,30 G 1,02 L CENA CAPRESE 365 kcal 23,21 P 6,93 G 27,39 L INSALATA DI VERDURE FRESCHE 59 kcal 3,36 P 10,08 G 0,84 L ACQUA GASSATA MACEDONIA MISTA 124 kcal 1,80 P 30,30 G 0,30 L TERZO GIORNO COLAZIONE LATTE P.S.E CORN FLAKES INT. 246 kcal 15,75 P 35,50 G 5,50 L 20 g FROLLINI CACAO E NOCCIOLE 95 kcal 1,70 P 13,50 G 4,20 L PRANZO MINESTRONE DI VERDURA 330 kcal 13,20 P 62,52 G 4,74 L BROCCOLI E ERBETTE 130 kcal 6,24 P 6,88 G 8,80 L ACQUA NATURALE MACEDONIA ESTIVA 99 kcal 2,70 P 22,05 G 0,60 L CENA ARROSTO DI TACCHINO 279 kcal 34,19 P 13,91 G 10,01 L CAROTE GRATTUGIATE 104 kcal 1,43 P 9,88 G 6,76 L ACQUA NATURALE 180 g BANANE 117 kcal 2,16 P 27,72 G 0,54 L QUARTO GIORNO COLAZIONE 125 g YOGURT INT.E FIOCCHI D’AVENA 176 kcal 6,75 P 23,63 G 6,75 L 30 g CORN FLAKES (senza grassi) 105 kcal 4,50 P 22,50 G 0,30 L PRANZO TRENETTE AL PESTO 573 kcal 17,40 P 81,80 G 21,90 L FAGIOLINI AL POMODORO 117 kcal 4,62 P 7,56 G 7,84 L ACQUA GASSATA 190 g MELONE 62 kcal 1,52 P 14,06 G 0,38 L CENA 180 g SPEZZATINO DI PALOMBO 276 kcal 35,80 P 23,00 G 5,20 L 120 g INSALATA CON GERMOGLI E MAIS 114 kcal 6,93 P 8,37 G 6,12 L ACQUA GASSATA 190 g MELE 102 kcal 0,57 P 26,03 G 0,19 L QUINTO GIORNO COLAZIONE LATTE P.S.C.FLA.I.E MIELE 283 kcal 15,75 P 45,50 G 5,50 L 25 g FROLLINI YOGURT E FRUTTA 116 kcal 2,00 P 17,75 G 4,55 L PRANZO CREMA DI PISELLI 142 kcal 7,98 P 10,64 G 7,84 L BORLOTTI IN INSALATA 252 kcal 14,88 P 33,96 G 7,20 L ACQUA NATURALE MACEDONIA TRICOLORE 149 kcal 3,75 P 32,25 G 1,50 L CENA PETTO DI POLLO AL LIMONE 222 kcal 51,26 P 0,22 G 1,76 L INSALATONA FANTASIA 140 kcal 3,52 P 12,48 G 8,80 L ACQUA NATURALE 300 g MELONE 98 kcal 2,40 P 22,20 G 0,60 L

Ultima modifica: 21 settembre 2018