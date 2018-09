Dimagrire con la dieta del magnesio, ecco il menu perfetto dal lunedì alla domenica

Il Magnesio è un minerale importantissimo per ossa e denti, mantiene sani i muscoli aiutandoli a rilasciarsi: è importante per la sindrome premestruale, la muscolatura cardiaca e il sistema nervoso. Indispensabile alla produzione di energia. Agisce nell’organismo come cofattore in molti enzimi. Segni di carenza Tremori o spasmi muscolari, debolezza muscolare, insonnia o nervosismo, ipertensione, aritmie, stitichezza, convulsioni, iperattività, depressione, confusione, mancanza di appetito, depositi di calcio nei tessuti molli (ad esempio calcoli renali). Migliori fonti alimentari Germe di grano, mandorle, noci di acagiù, lievito di birra, farina di grano saraceno, noci del Brasile, arachidi, noci pecan, fagioli cotti, aglio, uva passa, piselli verdi, buccia della patata, granchi, banane, yogurt. Si tratta di alimenti che andrebbero consumati quando possibile crudi o comunque cotti a vapore o con tipologie di cottura leggere come il cartoccio, la piastra o la bollitura. Avere buoni livelli di magnesio nel corpo significa sentirsi pieni di energia, di ottimo umore, senza ansia e quindi in una condizione ottimale per gestire la perdita di peso necessaria. Molte volte, infatti, associate alla dieta vi sono una serie di sensazioni sia fisiche che psicologiche che scoraggiano e non permettono di ottenere il risultato sperato. La dieta del magnesio vuole invece sfruttare tutte le potenzialità di questo minerale per far dimagrire con successo e senza grandi sforzi evitando tutti quegli inconvenienti che può provare chi ha ridotto il proprio apporto alimentare: stanchezza, nervosismo, frustrazione, senso di fame, ecc. La dieta del magnesio normalmente è ipocalorica (sta sulle 1200-1500 calorie) e promette di far perdere fino a 4-5 kg in 3/4 settimane anche se questo può non essere un bene. Un dimagrimento molto rapido, infatti, spesso non è duraturo e puo’ essere letale. La dieta del magnesio non presenta grosse controindicazioni a patto che non diventi eccessivamente ipocalorica o iperproteica. Meglio comunque sempre affidarsi ad un esperto nutrizionista per calcolare tutte le esigenze del caso. E’ Importante anche associare alla dieta la giusta dose di attività fisica: si può camminare, nuotare, usare più spesso la bicicletta oppure andare in palestra 2 o 3 volte a settimana. Sono da evitare i cibi e le bevannde che inibiscono questo minerale, in particolare zuccheri raffinati, sale e alcool così come i fritti, i cibi precotti e le salse. Importante poi non saltare mai i pasti, utilizzare erbe aromatiche e spezie il più possibile (in modo da insaporire i cibi limitando l’uso del sale) e non superare il consumo di 30 ml di olio al giorno. Schema e munù settimanale Vi proponiamo un menù settimanale della dieta del magnesio a titolo puramente esemplificativo. Come sempre vi consigliamo infatti di rivolgervi ad un esperto che vi seguirà passo passo nel vostro dimagrimento consigliandovi il regime alimentare più adatto alle vostre esigenze

LUNEDI’ Colazione: caffellatte, 2 fette di pane integrale con Marmellata alla frutta 10 g Pranzo: 80 g di riso integrale con verdure cotte al vapore e insalata verde con noci Cena: frittata con zucchine, verdure e 20 grammi di pane e un frutto

MARTEDI’ Colazione: latte con 30 grammi di cereali integrali Pranzo: ragu’ di lenticchie al sugo (60 grammi pesate da crude) con 150 grammi di patate cotte al vapore Cena: passato di verdura e 100 grammi di bresaola,20 g di pane integrale e un frutto

MERCOLEDI’ Colazione: tè, yogurt bianco al naturale, un frutto Pranzo: 120 g di gnocchi di grano saraceno, insalata verde con semi oleosi misti Cena: petto d tacchino (100 grammi), verdure cotte a vapore con 20 grammi di pane.

GIOVEDI’ Colazione: caffellatte, 2 fette di pane integrale con fesa di tacchino o olio extravergine d’oliva Pranzo: 100 grammi di carne magra con 250-300 g di insalata con uva passa, 20 g di pane integrale e un frutto Cena: 50-70 g di formaggio fresco, insalata mista o verdura (200 g) cotta al vapore, 20 grammi di pane integrale.

VENERDI’ Colazione: caffè latte, fette biscottate integrali con 100 grammi di ricotta Pranzo: sgombri gratinat1 (140 grammi) con 200 g di verdure a foglia verde come bieta, spinaci cotti al vapore, pane 20 grammi. Cena: grano al pomodoro, insalata, pomodori e piselli. Un frutto

SABATO Colazione: tè, yogurt bianco al naturale, un frutto Pranzo: cous cous di verdure, insalata mista Cena: 60 g di pasta e fagioli, verdure di stagione cotte al vapore