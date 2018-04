Dieta Lemme, quando la moda diventa estremamente pericolosa: via sale e zuccheri…

Mode dietetiche estremamente pericolose. La dieta Lemme

A cura di Raffaella Aschieri (DietistaMenutrix)

La dieta Lemme continua a tenere banco in tv e sui social grazie alla personalita’ eccentrica del suo ideatore, appunto il farmacista Alberico Lemme e, al fatto che personaggi celebri dello spettacolo sono testimonial di questo regime dimagrante, definito dallo stesso Lemme “filosofia alimentare”.

Nella dieta Lemme infatti non è previsto alcun calcolo delle calorie dei cibi e nessuna limitazione nelle quantità, mentre si fa grande attenzione agli orari in cui vengono consumati i pasti. Descritta così potrebbe sembrare la dieta dei sogni: “mangio quanto voglio, senza preoccuparmi delle calorie e devo solo stare attento all’orologio”. La realtà però è molto diversa. Come funziona la dieta Lemme? La dieta di Lemme è essenzialmente una variante moderna della già nota “dieta dissociata”; infatti per ottenere una rapida perdita di peso è necessario attuare una corretta associazione degli alimenti permessi e mai consumare nello stesso pasto glucidi e proteine. È composta di due fasi; la prima in cui si cala fino al raggiungimento del peso desiderato e la seconda, di tre mesi, in cui si ricomincia a inserire i cibi vietati. Le regole da seguire. Assolutamente niente sale, neanche nell’acqua della pasta! Eliminazione totale di zucchero, dolcificanti, aceto, latte e derivati;Niente pane. Eventualmente i carboidrati possono essere assunti mangiando la pasta, perché può essere cucinata senza sale e mangiata a colazione; mai carne e pasta insieme; fare attenzione agli orari dei pasti; Bere solo acqua, anche gasata, tè e caffè sempre senza zucchero; consumare liberamente olio d’oliva, meglio se extra vergine, peperoncino, pepe, prezzemolo, aglio, limone, salvia, rosmarino, basilico, timo, cipolla e crusca per impanare; cuocere i cibi con il tipo di cottura desiderato, anche la frittura!