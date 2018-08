Diciassette anni di minacce, calci e pugni alla moglie: arrestato 44enne di Sant’Antioco

Una vita d’inferno, quella vissuta per tantissimi anni da una donna. Per diciassette anni un uomo, S.A., 44enne originario di Villacidro ma residente a Sant’Antioco, aveva riservato all’ormai ex moglie minacce e, purtroppo, botte. Calci e pugni, una violenza che si era ripetuta più volte, tanto che la donna l’aveva denunciato, facendolo finire in manette. Per l’uomo era scattato il divieto di avvicinamento alla casa della donna. Ma lui ha continuato a minacciarla telefonicamente, cercando anche di incontrarla. Un incubo che sembra essere finalmente finito, dopo l’intervento dei carabinieri della stazione di Sant’Antioco.

I militari lo hanno arrestato su disposizione del gip del tribunale di Cagliari, su richiesta della procura della Repubblica. L’accusa è quella di maltrattamenti in famiglia, emersi in seguito alle indagini partite ad aprile scorso. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Uta.

Ultima modifica: 31 agosto 2018