Diabetico mangia sushi al ristorante e si becca un’infezione: i medici gli amputano la mano

Un’abbuffata di sushi che si ricorderà di sicuro per tutta la vita, un uomo di settantuno anni. La sua mano è stata amputata dai medici, in seguito a una vibrosi. La notizia è riportata dall’autorevole New England Journal Medicine. Antibiotici e lunghe cure non sono serviti a salvare la mano dell’uomo: se non gliel’avessero amputata sarebbe morto. La causa di tutto? Il batterio Vibrio vulnificus. Inoltre, il 71enne è diabetico e soffre di problemi renali e ipertensione. La sua mano sinistra si è gonfiata a poche ore di distanza dalla cena, avvenuta in un ristorante.

La notizia sta facendo il giro del mondo: non si conosce l’identità dell’uomo, si sa solo che è della Corea del Sud.

Ultima modifica: 30 agosto 2018