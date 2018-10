Di Maio: “Testo su pace fiscale manipolato. Niente voto M5S e denuncia in Procura”

“È accaduto un fatto gravissimo! Il testo sulla pace fiscale che è arrivato al Quirinale è stato manipolato”. La denuncia è del vicepremier Luigi Di Maio. “Nel testo trasmesso alla presidenza della Repubblica, ma non accordato dal Consiglio dei Ministri”, aggiunge, “c’è sia lo scudo fiscale sia la non punibilità per chi evade. Noi del MoVimento 5 Stelle in Parlamento non lo votiamo questo testo se arriva così. Questa parte deve essere tolta. Non ho mai detto che si volevano aiutare i capitali mafiosi. Non so se una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica. Perchè non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato”

Ultima modifica: 17 ottobre 2018