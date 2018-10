L’allerta meteo arancione è ancora in piedi sino alle 22 di stasera, e gli effetti del maltempo si vedono, purtroppo, benissimo, soprattutto nell’Area Vasta di Cagliari. Come a Muravera: lì la furia della tanta acqua caduta ha letteralmente sommerso molti campi coltivati. Un “mare” di acqua mista a fango, e anche i vicini campi coltivati finiscono sott’acqua. Un danno enorme per i tanti agricoltori sardi che riescono a vivere grazie alla coltivazione degli agrumi, soprattutto arance. Intanto, continuano i disagi legati al crollo avvenuto su un tratto della strada Provinciale.

Gli operai sono ancora al lavoro, e la speranza è che il vortice di maltempo proveniente dalla Tunisia sposti, all’ultimo, la sua traiettoria, risparmiando la Sardegna da una nuova ondata di maltempo.

Ultima modifica: 18 ottobre 2018