Detenzione e spaccio di droga, giovane in manette a San Giovanni Suergiu

Detenzione di droga, un arresto.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Nicola Granella, 25enne di San Giovanni Suergiu, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias, nel corso di un’attività info-investigativa, hanno appurato che il giovane era dedito ad attività di spaccio di stupefacenti.

Così nella mattinata di ieri, sulla base delle informazioni acquisite, gli Agenti della Sezione Anticrimine e della Squadra Volante, lo hanno intercettato in via Vittorio Veneto a San Giovanni Suergiu, procedendo ad una perquisizione personale, nel corso della quale sono stati trovati 5 pezzetti di hashish del peso di dieci grammi, involti in carta stagnola, e la somma di 20 euro, custodita all’interno del portafoglio e ritenuta provento di spaccio.

Gli Agenti hanno esteso il controllo nell’abitazione trovando 7 pezzetti di hashish, del peso di 14 grammi, custoditi in un pacchetto di sigarette, un bocciolo di 3 grammi di marijuana contenuto in una bustina con chiusura ermetica, 9 involucri contenenti marijuana essiccata, rinvenuti all’interno di un altro pacchetto di sigarette e numerosi sacchetti per sottovuoto con all’interno residui di marijuana.

Nella mattinata è previsto il processo con rito direttissimo.

Ultima modifica: 20 dicembre 2018