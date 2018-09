Destino crudele per Tommaso e Antonio: morti nello scontro frontale in moto a Fordongianus

Due vite spezzate, un destino crudele. In sella alle loro moto, la loro passione, il loro destino si è incrociato, spezzandosi ieri in uno scontro frontale lungo la statale 388 tra Fordongianus e Villanova Truschedu. Tommaso Angius,18 anni, studente del liceo scientifico a Oristano, e Antonio Camedda, 36 anni, sono morti ieri pomeriggio in un terribile incidente stradale.

Quest’ultimo sposato e padre di un bambino di un anno, la sua bacheca facebook è invasa da commenti increduli. Tanti post di cordoglio anche per il giovane Tommaso, aveva compiuto 18 anni lo scorso 26 agosto, un destino crudele lo ha portato via troppo presto.

Ultima modifica: 21 settembre 2018