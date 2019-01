Denuncia a Sestu: “Io e i miei figli spaventati al parco da 3 rottweiler”

Spaventati da tre cani di grossa taglia (“forse rottweiler”) aggressivi. È accaduto a Sestu nel parco di via Costituzione. Una famiglia è stata presa di mira dai tre animali. La vicenda è stata raccontata sui social da Andrea Mascia, papà di due bambini terrorizzati dopo l’accaduto, che ha scritto una mail di protesta alla polizia municipale di Sestu.

Secondo il racconto di Mascia, tutto si sarebbe svolto nel pomeriggio di ieri, quando assieme alla moglie i due figli di 7 e 3 anni, si è recato nel parchetto in via Costituzione, con loro anche un altro bambino con la madre. “Poco dopo”, racconta, “è sopraggiunta una signora con al guinzaglio tre cani di grossa taglia, forse rottweiler, li ha slegati e lasciati liberi di girovagare. Hanno fatto i loro bisogni senza che la proprietaria provvedesse a raccoglierli. Su tutte queste scorrettezze abbiamo preferito tacere”.

In quel momento arriva il papà dell’altro bimbo con una bottiglia di acqua in mano “ed è stato immediatamente puntato dal più grosso di questi cani che ha fatto un balzo in avanti”, aggiunge Mascia, “la padrona gli ha intimato di fermarsi ma il molosso, ignorandola, ha fatto altri due passi in avanti allertando anche gli altri due rottweiler, al che io e il signore abbiamo sollecitato che mettesse subito il guinzaglio ai suoi cani. La signora è andata in escandescenze: aveva tutto il diritto di fare quello che faceva perché a suo dire quel parco era nato anche per i cani. Abbiamo lasciato perdere qualsiasi osservazione logica perché la signora, urlandoci le sue ragioni, si alterava sempre di più e gli animali stavano entrando in fase di protezione”.

A quel punto, “ci siamo lentamente allontanati con i bambini tremanti e le nostre mogli sull’orlo del panico. Nel frattempo la signora, rimessi i guinzagli, rientrava con i tre cani in un cortile a pochi passi in via Costituzione di fronte al parco. Oggi, a sangue freddo, ringraziamo solo che ieri non sia successo niente di grave, ma non siamo certi che anche le prossime volte possa finire allo stesso modo”.

