“Denti nuovi a Zagabria con 6800 euro, a Cagliari avrei speso il quadruplo”

Di Paolo Rapeanu

Viaggio della speranza? Assolutamente no: viaggio della certezza. Una bocca con denti nuovi, un sorriso riacquistato dopo tanti anni di calvario. Tutto al costo di un biglietto aereo low cost per arrivare a Treviso, più la spesa dell’operazione: “6800 euro con tanto di fattura scaricabile in Italia. A Cagliari, per lo stesso intervento, volevano 24500 euro”. Ezio Taci, 55enne cagliaritano residente a Decimomannu, è un operaio dell’Enel. Un suo amico gli racconta dell’”Eldorado dei denti”, a Zagabria. “Appena sono sbarcato all’aeroporto di Treviso è venuto a prendermi un autista della clinica dentistica e ho soggiornato una settimana, gratis, in uno dei loro appartamenti. Mi mancavano cinque denti, avevo un granuloma che mi stava forando l’osso verso il setto nasale. Mi hanno montato due corone circolari sui monconi dei denti mancanti, l’operazione è andata benissimo”. Una pacchia lunga una settimana, con l’unica “preoccupazione” dell’intervento.

Ma c’è anche un risvolto decisamente curioso: in una Cagliari dove in tanti rinunciano a farsi curare i denti per le spese troppo elevate, una delle èquipe dentistiche dello studio croato viene, una volta al mese, arriva in Sardegna: “A Elmas, in uno studio dentistico convenzionato, per la prima visita e il relativo preventivo di spesa”, racconta signor Ezio. “A Zagabria hanno un laboratorio per protesi attrezzatissimo, fanno la tac 3D a colori, prendono l’impronta dentale in modo digitale. Sono all’avanguardia”.

La “svolta croata”, per il 55enne cagliaritano, arriva dopo anni di “passione” in vari studi dentistici cagliaritani: “Ho speso tantissimi soldi, in venti anni, per colpa di ricostruzioni sbagliate. In Croazia la garanzia è a vita, se qualcosa va storto risolvono tutto senza chiedere un solo centesimo”. E l’operaio dal “sorriso nuovo” fa anche un ragionamento, tagliente quanto chiaro, legato alla differenza di trattamento riscontrata tra Cagliari e Zagabria: “All’estero non speculano sulle persone malate”.

Ultima modifica: 17 gennaio 2018