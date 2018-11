Delitto del lago, il mistero di un’altra auto sequestrata nel delitto di Manuel Careddu. “Oltre la famosa Fiat Punto- spiega l’avvocato Gianfranco Piscitelli- vecchio tipo, utilizzata dal branco assassino per raggiungere il lago Omodeo, luogo dell’agguato mortale per Manuel Careddu, è stata affidata ai RIS di Cagliari, per tutti gli accertamenti e rilievi scientifici, anche un’altra autovettura sequestrata, una Fiat Punto Evo modello recente, di proprietà della sorella dell’indagato Fodde Christian Michele; la sorella non sarebbe però oggetto di indagini perché ritenuta estranea ai fatti per cui si procede. Anche il piccone consegnato ai RIS sarebbe stato sequestrato sempre al Fodde Christian Michele.

Le indagini per meglio qualificare il contributo dei vari soggetti all’azione delittuosa proseguono e certamente gli accertamenti dei RIS aiuteranno la ricostruzione dei fatti. Corrado Careddu, papà del povero Manuel, si è rinchiuso nel suo dolore attorniato dalla sua famiglia che ha sempre mantenuto un ammirevole dignitoso contegno ed auspica che al più presto vengano date risposte ai loro interrogativi che scaturiscono dalla incredulità sulle ragioni di tanta crudeltà tra coetanei”.

Ultima modifica: 14 novembre 2018