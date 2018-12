Degrado a Monserrato: erbe incolte, perdite idriche e cumuli di spazzatura

Erbacce alte e incolte, cumuli di immondizia abbandonati, perdite di acqua per le strade sono solo alcuni dei problemi che vengono segnalati a Monserrato dall’ex primo cittadino Tomaso Locci che, con un una sequenza fotografica, mette in evidenza alcune zone della cittadina abbandonate a se stesse. “Riu Saliu, Comparto 8, Campo San Mauro, perdita idrica in Via del Redentore, degrado percepito in varie zone urbane. Questo purtroppo – scrive Tomaso Locci – è solo una parte del risultato legato all istituzione, da parte del Commissario e di chi lo guida, di un nuovo specifico settore Ambiente, con il relativo caposettore che costa alla collettivita più di 30.000 euro l anno, evidentemente utile al solo fine di garantire una buona pensione agli amici. La cura dell ambiente infatti è oramai esclusivamente in mano al grande impegno che le cooperative locali, lasciate sole dall amministrazione comunale, svolgono nella loro quotidiana attività (tra l’altro in subappalto dalla soc. Campidano Ambiente che trattiene, per il solo fatto di essere la subappaltatrice, una grossa fetta di quanto noi spendiamo per la realizzazione del servizio). Il tutto nell accondiscendente e vergognoso silenzio di tutte le compagini che, insieme a certa carta stampata, hanno avuto negli scorsi due anni, tutti i giorni, un occasione per gridare allo scandalo contro l’amministrazione da me guidata”.

Numerosi i commenti da parte dei cittadini che assecondano Locci in merito ai problemi segnalati e ne sottolineano altri. “Non parliamo di dove abito io, dietro il comune, che è difficoltoso passare per via  degli escrementi dei cani che non raccolgono i padroni” spiega una donna.

Ultima modifica: 6 dicembre 2018