No al decreto sicurezza, centrodestra in Sardegna contro Pigliaru e Zedda

“La Giunta Pigliaru e il sindaco Zedda sono arroccati su una posizione ideologica, ma i sardi non hanno nessuna nostalgia della stagione degli sbarchi incontrollati”. Lo ha dichiarato Daniela Noli, candidata di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia alle suppletive del 20 gennaio. “C’è una diffusa domanda di maggiore sicurezza nelle nostre comunità, che riguarda tutte le fasce sociali e va al di là della appartenenze partitiche. Ignorarla, snobbarla o accusare di razzismo chi prova a dare risposte significa perseverare nell’errore e insultare l’intelligenza dei sardi. Chi ha responsabilità politiche ha il dovere di proporre soluzioni e non di incitare alla disobbedienza verso una legge, che è stata votata democraticamente dal Parlamento e firmata dal Presidente Mattarella. L’impressione è che l’azione partita dal sindaco Orlando sia la ricerca esasperata di un casus belli, ma provocare un conflitto tra Istituzioni significa non fare gli interessi dei cittadini e perfino gli stessi migranti di cui i sindaci di sinistra vorrebbero fare i paladini”.

Cappellacci. “Sicuramente il decreto sicurezza è una legge migliorabile, ma il modello proposto dal centro-sinistra, un’immigrazione senza criteri e senza controlli, è inaccettabile”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, interviene sulla questione del decreto sicurezza. “La Giunta regionale sarda, che oggi, si straccia le vesti insieme ai sindaci del PD – ricorda Cappellacci- perseguiva dichiaratamente la politica di ripopolare la Sardegna con i migranti. E la posizione del sindaco di Cagliari, attuale candidato alla Presidenza della Regione, è la conferma che egli rappresenta la continuità dello stesso disegno politico. Evidentemente ha dimenticato il gravissimo episodio avvenuto quando il centro della città fu bloccato per un’intera giornata dalla rivolta degli stranieri ospitati in un centro di accoglienza e centinaia di episodi di micro-criminalità, da lui liquidati come semplice “percezione”. E tutto il centro-sinistra mette la testa sotto la sabbia nonostante le recenti notizie sul sistema instaurato proprio nella nostra terra dalla mafia nigeriana, Noi siamo convinti che la ricetta sia quella di bloccare le partenze, di varare insieme all’Europa un piano Marshall che aiuti chi ne ha bisogno nel paese d’origine ispirato al quel diritto a non emigrare evocato anche dal Papa, e quello di rimpatriare chi non ha il diritto di stare qui. Non ci interessa partecipare al conflitto strumentale innescato dal sindaco Orlando. Ci interessano soluzioni per affrontare una questione epocale al fine di arginarla e non di perpetuarla. Ci interessa non ritornare agli sbarchi di massa, senza controlli, che negli anni passati – ha concluso Cappellacci- hanno alimentato il circuito di morte, di sfruttamento di business, che è l’esatto contrario di ciò che potremmo definire ‘solidarietà’”.

Fdi. “La sceneggiata di alcuni Sindaci Sardi, tra cui quelli di Alghero, Sassari e non ultimo quello di Cagliari, contro il Decreto Sicurezza, approvato con ampia maggioranza dal Parlamento, rappresenta l’ultimo capitolo di una stagione fallimentare della Sinistra al Governo e questo ultimo colpo di coda dimostra come siano alla ricerca spasmodica di visibilità” commenta il Deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda

” La sinistra ha oramai perso il contatto con la popolazione ed ha fallito proprio nel campo del sociale, della tutela dei cosiddetti ultimi, nel campo della sicurezza” conclude Deidda ” Dovrebbero mostrare più rispetto per le Istituzioni e per il voto Parlamentare che ha visto uniti maggioranza e opposizione (ad esclusione di PD e Leu) e capire che il loro tempo al governo è finito. Il 24 febbraio, ma anche prima il 20 gennaio, ne prenderanno atto.

en.ne.

Ultima modifica: 3 gennaio 2019