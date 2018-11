Decimomannu, gli interventi per riparare una vecchia condotta di via Vittorio Emanuele non si contano più, almeno secondo quanto segnala il nostro lettore Angelo Caredda che invia anche una foto eloquente. “La stessa viene rattoppata di continuo invece di essere sostituita. Dopo aver visto il segmento estratto mi sorge il dubbio sulla potabilità dell’acqua”, si chiede.

Ultima modifica: 5 novembre 2018