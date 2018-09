Decimomannu, tragedia sfiorata in stazione: giovani passano incautamente tra i binari

Tragedia sfiorata alla stazione dei treni di Decimomannu.

Due giovani ragazzi hanno attraversato i binari mentre era in transito il convoglio diretto a Cagliari. Erano le 13,10 circa quando alcuni studenti, incuranti degli avvisi sonori della stazione che annunciavano l’imminente passaggio del treno, hanno attraversato lo stesso i binari. In quel momento è sopraggiunto il treno ATR 365 partito da Sassari alle 10,23. Il macchinista si è accorto, diverse decine di metri prima, del passaggio dei ragazzi e ha rallentato, per quanto ha potuto, la corsa e ha suonato senza tregua agli sprovveduti, incuranti del divieto di attraversare i binari. Subito dopo, come se nulla fosse successo, tanti altri studenti hanno ripetuto il folle e pericoloso gesto. Paura e sgomento tra gli adulti presenti al fatto.

