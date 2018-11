Decimomannu, si cercano tre figure professionali per i cantieri Lavoras

Un impiegato amministrativo, un geometra, un operaio sono le figure ricercate per i cantieri Lavoras a Decimomannu. Ad annunciarlo attraverso il suo profilo Facebook la Sindaca Anna Paola Marongiu: “Aspal Centro per l’impiego di Assemini ha avviato le selezioni per assunzioni a tempo determinato nei cantieri LAVORAS nel nostro paese. Informazioni e modulistica sono a disposizione e scaricabili anche nel nostro sito istituzionale o disponibili presso il comune di Decimomannu. Le domande vanno poi presentate presso ASPAL Centro per l’impiego di Assemini. La scadenza è il 27 novembre”

Ultima modifica: 21 novembre 2018