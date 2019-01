Decimomannu, rinnovo esenzioni dal ticket per età e reddito

E’ operativo da qualche giorno lo sportello del Poliambulatorio di Decimomannu dedicato alle attività di rinnovo del certificato per l’esenzione per reddito e per età. Come ogni anno, è necessario infatti per i cittadini aventi diritto rinnovare i certificati di esenzione ticket per reddito e per età (codici E01, E02, E03, E04). Per alcune categorie di assistiti il rinnovo delle esenzioni avviene in automatico, altri dovranno invece recarsi presso le ASSL di residenza per la richiesta del certificato di esenzione o per il rinnovo dello stesso.

dell’Ufficio esenzioni per reddito ed età di Cagliari della Cittadella della salute (via Romagna 16, PAD G) a Decimomannu che sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.30 -11.30 (50 NUMERI un numero per ogni certificato rilasciato)

A partire da martedì 22 gennaio, sarà operativo uno sportello anche nel Poliambulatorio di Selargius dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30 (35 NUMERI). Alla luce della notevole affluenza e con l’intento di andare incontro alle esigenze degli abitanti dei comuni limitrofi, la Direzione ASSL di Cagliari ha deciso di aprire un ulteriore sportello, oltre a quelli(via Romagna 16, PAD G) La Direzione ricorda, inoltre, che il rinnovo può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno: pertanto, nell’esclusivo interesse degli utenti e onde evitare inutili attese, si consiglia di non presentarsi agli sportelli nei primi giorni di rinnovo, a meno di esigenze urgenti e visite improcrastinabili, per sbrigare le pratiche con più celerità.

Ultima modifica: 18 gennaio 2019