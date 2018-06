Decimomannu nel segno della continuità: riconferma a suon di voti per la sindaca Anna Paola Marongiu che ha ottenuto il 62 per cento dei voti. Solo il 22 per cento invece per la sua principale sfidante, Alberta Grudina. Premiata dunque l’azione amministrativa portata avanti dalla giunta comunale negli ultimi anni, anche attraverso la vice Monica Cadeddu. Decimomannu ha insomma scelto di non cambiare.

Ultima modifica: 11 giugno 2018