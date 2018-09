Decathlon verso Sestu: la grande catena punta sul Cagliaritano e intanto assume 92 persone

Decathlon verso Sestu: la grande catena di abbigliamento sportivo punta dritto sul Cagliaritano dove dovrebbe aprire nei prossimi mesi accanto all’attuale Semeraro. Intanto scatta la corsa alle assunzioni, come certifica il sito “Lavori e concorsi”. In palio in tutta Italia 92 posti di lavoro: “Numerose opportunità di lavoro sono attive presso la grande catena di negozi sportivi Decathlon, che sta cercando in particolare figure di venditori e venditrici, responsabili di reparto e magazzinieri. Porte aperte, quindi, ai giovani e agli studenti universitari che cerano anche un lavoro da svolgere nei fine settimana.

Dettagli, Bando, Domanda: http://www.lavoroeconcorsi.com/assunzioni-decathlon-magazzinieri-venditori-commessi#ixzz5QWibBwOF

Ultima modifica: 8 settembre 2018